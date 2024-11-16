Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Daniel Sobotta İstanbul'da Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya'nın Difüzyon Mesajı ile uluslararası aranan Daniel Sobotta'nın İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Sobotta, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlamasıyla aranan isimlerden biriydi ve bu operasyon uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan 'Daniel Sobotta' İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-39' operasyonuyla yakalandı." - ANKARA