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Rüşvet anı kamerada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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