İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA