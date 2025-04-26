İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa