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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Ağrı 3. Sayfa Haberler

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