İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen...
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü üyesi, 1 bölücü terör örgütüne katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa