İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldiği programda, "Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda ailelere seslenen Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 9 yıl önce hainlerce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda, alçak bir ihanet girişimi yaşandı. Hainler, halkımızın üzerine ateş açtılar, tanklarla üzerine yürüdüler. Gazi Meclisimizi, şehitler ocağı olan kurumlarımızı bombaladılar. İşte o anlarda; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya haykırdı: 'Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar' dedi. Bu aziz vatanın yiğit evlatları, ne darbeye boyun eğdi, ne de hainlere geçit verdi. 15 Temmuz gecesi; karanlıkları yürekleriyle aydınlatan, çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışan, uçakların kalkışını engellemek için tarlasındaki ekinini yakan 'Öleceksek bir kere öleceğiz' diye meydan okuyan nice yiğitler vardı. Biz o yiğitleri nasıl unutabiliriz. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

"Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı"

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Şehitlerimizin hatırasına, gazilerimizin emanetine, son nefesimize kadar sahip çıkacağız. FETÖ elebaşının ölümü bizi rehavete sürüklemez. Çünkü biz biliriz ki; ihanet yalnızca silahla değil, fikirle, algıyla, sızmayla gelir. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemizi, bir gün bile aksatmadan sürdürüyoruz. Bu Kabine dönemimizde, FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 17 bin 890 şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslardan 3 bin 245'i tutuklandı, 3 bin 861'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Hangi deliğe girerse girsinler, nereye saklanırlarsa saklansınlar, bu hain yapılanmanın inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Milletimize ihanet tohumu ekenlerin sonu hüsran olacak. Mücadelemiz, son hain adalet önünde hesap verene kadar, durmayacak, duraksamayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamaların öncesinde ailelerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. - ANKARA