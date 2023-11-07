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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek Operasyonları'...

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3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek Operasyonları' kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek Operasyonları' kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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