Afyonkarahisar'da 'Kafes' operasyonu, suç örgütü çökertildi

Yurt genelinde gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonu çerçevesinde Afyonkarahisar'da bir şahsın yönlendirdiği ve nitelikli yağma faaliyetleri gösterdikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Yurt genelinde gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonu çerçevesinde Afyonkarahisar'da bir şahsın yönlendirdiği ve nitelikli yağma faaliyetleri gösterdikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 31 kentte suç örgütlerine yönelik 'Kafes' operasyonu gerçekleştirildiğini, kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Afyon'da A.B., isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu gerçekleştirildi" dedi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde 307 kişinin yakalandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR