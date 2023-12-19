İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" - ANKARA