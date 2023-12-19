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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "2'si kırmızı bülten 1'i difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 Operasyonlarıyla yakalandılar" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Alanya Yakalama Operasyon 3.Sayfa Haberler

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