İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa