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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "15 Temmuz hain darbe girişiminde "topçu ve füze okul komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon 3. Sayfa Haberler

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