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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: '11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Yerlikaya Mustafa Erdem Fırat 3. Sayfa Haberler

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