İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "11 gün önce Cizre'de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem'in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı"