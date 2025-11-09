Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenledi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli yapılan operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik suçlarına karışan 79 şüphelinin yakalandığını ve bu işlemlerin toplam hacminin 5,8 milyar lira olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "10 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA



