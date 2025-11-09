İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 il merkezli yapılan operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik suçlarına karışan 79 şüphelinin yakalandığını ve bu işlemlerin toplam hacminin 5,8 milyar lira olduğunu açıkladı.
