İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112 üzerinden itfaiye, 278'i İl AFAD'a olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112 üzerinden itfaiye, 278'i İl AFAD'a olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsmail Çataklı Fırtına Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112... - Haberler

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