İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112... - Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112 üzerinden itfaiye, 278'i İl AFAD'a olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112 üzerinden itfaiye, 278'i İl AFAD'a olmak üzere toplam 2 bin 217 ihbar yapıldı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa