İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair... - Haberler

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