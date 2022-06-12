İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair... - Haberler

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa