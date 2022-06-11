Çataklı: "Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı." - Haberler

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Çataklı: "Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çataklı: 'Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı.'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı."

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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