Çataklı: "Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı." - Haberler

Çataklı: "Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı."
Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES— Haberler (@Haberler) June 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa