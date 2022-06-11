Çataklı: "Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı." İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Altındağ ilçemizin Tatlar Mahallesi yakınlarında bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı." Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çataklı: 'Altındağ ilçemizde bir vatandaşımızın maalesef sel sularına kapıldığına dair bir ihbar ulaştı.' - Haberler

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