İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin... - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriyeli, 3. Sayfa, Haberler

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