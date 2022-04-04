İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 492 bin 983. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan 3 milyon 763 bin 565 Suriyeli bulunmaktadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa