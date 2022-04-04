İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, yüzde 20'lik bir azalış görüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mart, 3. Sayfa, Haberler

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