İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında mart ayında 24 kadın yaşamını yitirdi. Geçen yıl bu rakam 30'du, yüzde 20'lik bir azalış görüyoruz." - ANKARA
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