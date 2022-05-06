İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2 milyon olmak üzere toplam 8 milyon göçmen stabil halde tutulmuştur.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: " İdlib, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 6 milyon, sınırın İran tarafında da 2 milyon olmak üzere toplam 8 milyon göçmen stabil halde tutulmuştur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa