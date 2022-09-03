İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin... 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16'sı ölü, 60'ı sağ, 14'ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77'si PKK/KCK, 13'ü DEAŞ terör örgütü mensubudur." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bu operasyonlarda aralarında 5'i liste dışı, 2'si gri, 4'ü turuncu ve 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin... - Haberler

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