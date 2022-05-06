İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı olduğunu görüyoruz." - ANKARA

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