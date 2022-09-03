İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör... 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör... - Haberler

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