İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa