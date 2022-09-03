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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ağustos ayında, 6 bin 329'u denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 814 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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