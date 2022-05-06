Son dakika haberleri! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapılmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Nisan ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 14'ü büyük, 45'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 439 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 324 operasyon yapılmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa