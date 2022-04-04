İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 yılı mart ayında, 2 bin 771'i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa