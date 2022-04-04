İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515... - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terör, Mart, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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