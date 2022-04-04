İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2022 Mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirilmiştir" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa