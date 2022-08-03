İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka operasyonlarına başlanmış olup, şu an 28 ayrı bölgede devam... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.