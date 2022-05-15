İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden çaldı - Haberler

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İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçerisinde telefon bulunan kargo paketini kimseye aldırış etmeden çaldı

Karabük'te cadde ortasında biri kadın iki kişi, bir kargo firmasının el arabası içinde bulunan ve içerisinde telefon olan kargo paketini çaldı.

Karabük'te cadde ortasında biri kadın iki kişi, bir kargo firmasının el arabası içinde bulunan ve içerisinde telefon olan kargo paketini çaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, kentin en işlek ve insan yoğunluğunun olduğu Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini el arabası ile dağıtıma çıkardı. Bu sırada bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasını gözüne kestiren biri kadın iki kişi vatandaşlara aldırış etmeden içerisinde telefon olan kargo paketini alıp gitti O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, kadın tekrar kargo paketlerinin bulunduğu el arabasına tekrar gelip kontrol etmesi ise dikkat çekti.

Bu sırada müşterisine teslim edeceği kargo paketinin aracında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan karı kocayı tespit ederek kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Karakola getirilen şahısların ifadesi alınarak serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük, Güneş, 3. Sayfa, Haberler

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