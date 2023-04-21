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İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri'ne uçtu, arama çalışmaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

- İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri'ne uçtu, arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu.

- İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri'ne uçtu, arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Olay, Tunceli - Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmaların başladığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - 3. Sayfa

Tunceli Tragger 3. Sayfa Haberler

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