- İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri'ne uçtu, arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Olay, Tunceli - Ovacık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, İtfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmaların başladığı öğrenildi.