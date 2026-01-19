Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 84 yaralı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik levha fabrikasında meydana gelen patlamada, 2 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik levha fabrikasında patlama meydana geldi. Doymuş su ve buhar tankının patlamasıyla meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken, üçü ağır 84 kişi yaralandı. İç Moğolistan Baotou Çelik Birliği, patlamada 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İç Moğolistan Baotou Çelik Birliği'ne göre, yapılan ekolojik izleme çalışmaları, olayın çevredeki atmosfer veya toprak üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ve olay yerinde atık su oluşmadığını gösterdi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - PEKİN