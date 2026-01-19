Haberler

Çin'de çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 84 yaralı

Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir çelik levha fabrikasında, doymuş su ve buhar tankının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik levha fabrikasında patlama meydana geldi. Doymuş su ve buhar tankının patlamasıyla meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybederken, üçü ağır 84 kişi yaralandı. İç Moğolistan Baotou Çelik Birliği, patlamada 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İç Moğolistan Baotou Çelik Birliği'ne göre, yapılan ekolojik izleme çalışmaları, olayın çevredeki atmosfer veya toprak üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını ve olay yerinde atık su oluşmadığını gösterdi.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - PEKİN

