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Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı ve hastaneye getirildiği anlarda görüntü alınmaması için çarşaf gerdi.

Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARAÇLARDA YANGIN ÇIKTI

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

OLAY YERİNE ÇARŞAF GERİLDİ

Bu arada kazadan sonra bölgeye gelen kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallinin çevresini çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Grup, yaralılar hastaneye kaldırılırken de Acil Servis girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için sedye ambulans önüne çarşaf gerdikten sonra yaralıları taşıttı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim Tatlıses Tragger Bodrum 3. Sayfa Haberler

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