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İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

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Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü olan Metin Alper, Sudan'a ateşe olarak atanmış ve emeklilik kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak atanmıştı. Göreve hızlı bir şekilde başlayan Alper, ilk icraatını Kapalıçarşı'da yaptı.Zabıta ekipleri, esnafın dükkan önüne koyduğu stant gibi malzemeleri kontrol ederek ölçüm yaptı. Kurallara uymayan esnaflara yasal işlem başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kentin sembol mekanlarından biri olan Kapalıçarşı'ya denetim çıkarması yaptı. Denetimin, Zabıta Müdürü olarak göreve başlayan Metin Alper'in, koltuğa oturur oturmaz yapılması dikkat çekti.

"ANDIMIZ" İLE GÜNDEME GELEN ALPER'E İBB'DE GÖREV

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü olan Metin Alper, 2021 yılında Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırmasının ardından gerçekleşen bir operasyonda ele geçirilen mermilerle 'Andımız' yazmıştı. Olayın ardından Alper, çıkarılan kararname ile Sudan'a ateşe olarak atanmıştı. Alper, ateşe görevini yürüttükten sonra emeklilik kararı almıştı.

KAPALIÇARŞI ESNAFINA İBB ZABITASINDAN DENETİM

Metin Alper, emeklilik kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak göreve getirildi. Göreve hızlı bir şekilde başlayan eski emniyet müdürü, ilk icraatını ise Kapalıçarşı'da yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelerek denetime başladı. Ekipler, esnafın dükkan önüne koyduğu stant gibi malzemelere bakarak ellerindeki metrelerce santim ölçüm yaptı.

Görevlerini büyük bir titizlikle yürüten ekipler, kurallara uymayan, fazladan yer işgal ederek yürüyüş yolunu gasbeden bazı esnafları uyararak yasal işlem başlattı. Yasakları delenlere para cezası kesilerek dükkanların önünde kanuna uygunsuz şekilde duran malzemeler kaldırıldı.

Denetimden memnuniyet duyan vatandaşlar, ekiplerin daha sık kontrol etmesi gerektiğini ifade etti. Metin Alper'in göreve başlar başlamaz yaptığı ilk icraat olarak kayıtlara geçen denetimden geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metin Alper Trabzon Zabıta Sudan Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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