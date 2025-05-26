İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Yavuz Saltık'ın İfadesi

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Yavuz Saltık'ın İfadesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, emniyetteki ifadesinde usulsüz ödemeler ve 600 bin dolarlık iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Saltık, kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheliye ifadesinde, 4 milyon liradan fazla gönderilen paranın sebepleri soruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.

600 bin dolar alıp almadığı soruldu

Şüpheli Saltık hakkında yapılan ihbarda "2024 yılı Ağustos ayı içerisinde, tam günü net olmamakla birlikte İBB'de görevli Saltık, makam odasında avukat Osman O.K. ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sırasında, çanta içerisinde 600 bin dolar tutarında bir meblağ Saltık'a teslim edilmiştir. Söz konusu kişi, İBB binasına çantalı girmiş ve çıkışta çantasız ayrılmıştır" şeklinde ifadeler kullanıldığı, bu nedenle Saltık'ın bu konuya ilişkin ifadesi soruldu. Şüpheli Saltık, " Osman O. K. isimli şahıs benim lise arkadaşımdır. Bana 600 bin dolar gibi bir para vermiş değildir. Bahsedilen bu rakamın çantayla taşınması mümkün değildir. Bunun dışında bana herhangi bir maddi değeri olabilecek bir şey vermiş değildir. İsnat edilen içeriğin gerçek olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Konu tamamen bir iftiradan ibarettir" dedi.

4 milyon liradan fazla gönderilen paranın sebepleri soruldu

Şüpheli Saltık'a, İBB'den kendisine 113 kez olmak üzere toplamda 2 milyon 754 bin 523 lira ödenmesinin, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden kendisine 58 defada toplam 1 milyon 746 bin 579 lira gönderilmesinin ve Beylikdüzü Belediyesi'nden kendisine 76 kerede toplamda 195 bin 872 lira gönderilmesinin sebebi sorulduğunda, "İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon ve benzeri olduğunu düşünüyorum. Firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu sebepten ötürü huzur hakkı ve benzeri ödeme almaktayım. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmamdan ötürü tarafımın hak etmiş olduğu maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakkı, çalışanlara ödenen promosyon vb. olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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