İBB yol çalışması başlattı E-5 karayolunda trafik kitlendi
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İstanbul Büyük şehir Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışması nedeniyle Yenibosna'dan Bakırköy incirliye kadar trafik oluştu.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyük şehir Belediyesi'nin yol yapım ve yenileme çalışması nedeniyle Yenibosna'dan Bakırköy incirliye kadar trafik oluştu. Uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
İstanbul Büyük şehir Belediyesi E-5 Karayolu'ndan Basın ekspres bağlantı yolunda yol yapım ve yenilme çalışması başlattı. Çalışma nedeniyle vatandaşlar saatlerce trafikte kaldı. Trafik Yenibosna'dan başlayıp Bakırköy incirli'ye kadar uzandı. Trafik havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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