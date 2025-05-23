İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak...

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak...
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İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı.

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu başta olmak üzere birçok isim gözaltına alındı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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