İBB'ye ait hafriyat kamyonunun kapağı açık bırakan sürücü yakalandı
Arnavutköy'de İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyreden sürücü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.
İBB'ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı
Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyrettiği belirlenen araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyrettiği belirlenen araç sürücüsü A.G.Z yakalandı. Yakalanan şahsa karayolları Trafik Kanunu uyarınca bin 506 TL idari para cezası uygulandı.