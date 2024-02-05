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İBB'ye ait hafriyat kamyonunun kapağı açık bırakan sürücü yakalandı

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Arnavutköy'de İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyreden sürücü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

İBB'ye ait hafriyat kamyonun kapağını açık bırakan sürücü yakalandı

Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyrettiği belirlenen araç sürücüsü yakalandı. Sürücüye bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde İBB'ye ait hafriyat aracının arka kısmından yola hafriyat dökerek seyrettiği belirlenen araç sürücüsü A.G.Z yakalandı. Yakalanan şahsa karayolları Trafik Kanunu uyarınca bin 506 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ceza Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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