İBB Uygulamasında Kişisel Veriler Sızdırıldı: 15 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'un İSTANBUL SENİN uygulaması üzerinden kişisel verilerin sızdırılması ve darkweb'de satışa çıkarılması olayında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İSTANBUL SENİN uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin darkwebde satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB HANEM" isimli alt uygulama içerisine 11 milyon kişinin sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması ve naylon fatura kesilmesiyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

