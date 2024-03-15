İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek üzere geldi
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Keleş'in ifadesi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda alınacak.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. - İSTANBUL