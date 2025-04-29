İBB soruşturmaları kapsamında 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İmar İnşaat A.Ş. eski Genel Müdürü...
İBB soruşturmaları kapsamında 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İmar İnşaat A.Ş. eski Genel Müdürü Onur Soytürk Çağlayan'daki ifadesinden sonra adliye koridorunda görüntülendi.
İBB soruşturmaları kapsamında 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya ve İmar İnşaat A.Ş. eski Genel Müdürü Onur Soytürk Çağlayan'daki ifadesinden sonra adliye koridorunda görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa