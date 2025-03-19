İBB operasyonunda medya patronu ve yayın yönetmeni de gözaltına alındı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan operasyon kapsamında CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in ortakları ve aile üyeleri hakkında da gözaltı kararı verildi. Ayrıca NBC-e'nin Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da gözaltına alındı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İmamoğlu ve İmamoğlu'na yakın çok sayıda isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hakkında gözaltı kararı verilen 99 kişinin tam listesi belli oldu. Gözaltı kararı verilen isimler arasında 10 Haziran 2024'te ikinci kez yayın hayatına başlayan CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında CNBC-e'nin Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da var.
İŞTE GÖZALTI KARARI ÇIKARILAN İSİMLER
Öte yandan gözaltı sayısının artabileceği de belirtildi. Gözaltı kararı verilen bazı isimlerin listesi ise şu şekilde:
1-TUNCAY YILMAZ
2-FATİH KELEŞ
3-EMRAH BAĞDATLI
4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
5-MURAT KAPKİ
6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
7-HÜSEYİN KÖKSAL
8-ADEM SOYTEKİN
9-ALİ NUHOĞLU
10-ERTAN YILDIZ
11-ALİ GÜL
12-ZAFER GÜL
13-SERDAL TAŞKIN
14-BARIŞ KILIÇ
15-SERVET YILDIRIM
16-MEHMET ERDOĞAN
17-GÜLDEM IŞIK
18-CEYDA KIRYAK
19-KADİR ÖZTÜRK
20-ÖMÜR YILMAZ
21-MERTHAN AÇIL
22-TOLGA ÖZGEN
23-ERHAN USLU
24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL
25-MURAT KANBUR
26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR
27-VAHİT DOĞAN
28-FATOŞ AYIK
29-HÜSEYİN EKREM FİDAN
30-SEDA HOŞEL KİRAZ
31-SERGEN KURT
32-YUSUF YÜCE
33-ERCAN SAATÇİ
34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
35-FURKAN REMZİ CEYLAN
36-SÜLEYMAN ATİK
37-HAKAN KARANİS
38-ELİF GÜVEN
39-NİHAT UÇAN
40-BİRSEN ŞAHİN
41-CANAN MÜMÜKLÜ
42-CAN AKIN ÇAĞLAR
43-CEMAL UFUK KARAKAYA
44-BUĞRA GÖKÇE
45-KAĞAN SÜRMEGÖZ
46-BAYRAM TAŞKIN
47-EBRU YILMAZLAR
48-GÜRKAN AKGÜN
49-MURAT ABBAS
50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER
51-HALİT BURAK ATALAN
52-BİLAL ÖNVER
53-İLKER DURADEMİR
54-İPEK ELİF ATAYMAN
55-İLKNUR TAŞDELEN
56-BURAK ARSLAN
57-SAMİH ASAN
58-EMRAH ÖKSÜZ
59-ONUR BUĞRA SUBAŞI
60-EYÜP SUBAŞI
61-GÜLŞAH SUBAŞI
62-AHMET KÖKSAL
63-SERHAT KAPKİ
64-YUSUF İLBAK
65-ALİ İLBAK
66-MURAT İLBAK
67-MUSTAFA İLBAK
68-UMUT ŞENOL
69-METE SARISALTUN
70-EDİP CENK ÜNALERZEN
71-İRFAN KARAKAŞ
72-İNAN BOZTAŞ
73-AHMET TAHA BİLGİN
74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ
75-ALİHAN AYDIN
76-ALPER AYDIN
77-ALPEREN AYDIN
78-AHMET PALAZOĞLU
79-KAAN KETENCİ
80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK
81-HACI AHMET GÜL
82-SERKAN ÖZTÜRK
83-NECATİ ÖZKAN
84-KABİL TAŞÇI
85-VEDAT ŞAHİN
86-SERDAR HAYDANLI
87-YAŞAR ÇERİ
88-EMİN FERHAT ERTEK
89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
90-HASAN ÖÇSOY
91-AHMET ÇİÇEK
92-ADEM TUNCAY
93-RAUF CEM ISTIRANCA
94-ÖMER GÜRSOY
95-UĞURHAN ATMA
96-ÖZGE BAĞDATLI
97-FATOŞ PINAR TÜRKER
98-MURAT ONGUN
99-EKREM İMAMOĞLU