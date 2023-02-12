İBB'nin kreş inşaatı çöktü 3. Sayfa Haberleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sultangazi'de yapımına devam edilen kreş inşaatı çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Sultangazi'de yapımına devam edilen kreş inşaatı çöktü. İnşaatın çöken kısmı dron ile görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1621. Sokak'ta yapımına devam edilen kreş inşaatının tavan kısmı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Çöken inşaat havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüde tavanın bir kısmının çöktüğü, çöken inşaatta belediye ekipleri ve işçilerinin çalışmalarının devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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