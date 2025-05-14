İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan...
İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma kapsamında Savcılığa SEGBİS aracılığıyla ifade verme işlemleri tamamlandı.
İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan soruşturma kapsamında Savcılığa SEGBİS aracılığıyla ifade verme işlemleri tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa