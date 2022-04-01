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İBB hizmet aracında şok görüntü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İBB hizmet aracında şok görüntü

İstanbul'da İBB'ye ait hizmet aracında bir işçi kilometrelerce kasa kısmındaki boyaların üzerinde taşındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da İBB'ye ait hizmet aracında bir işçi kilometrelerce kasa kısmındaki boyaların üzerinde taşındı.

İstanbul'da yol boyama ve bakım işlemleri için kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediye'sine ait reklamlı hizmet aracında bir işçi kasa kısmında boyaların üzerinde yatırılarak seyahat etti. Arnavutköy'den başlayan ve kilometrelerce devam eden yolculuk, arkadan ilerleyen bir aracın araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, aracın sinyal kullanmadan şerit ihlali yaptığı anlar da görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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