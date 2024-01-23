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İBB ekiplerinin yol kenarına koyduğu tuz çuvalları yola saçıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına konulan tuz çuvalları yola saçıldı. Yırtılan çuvallardaki tuz yola döküldü.

İBB ekiplerinin yol kenarına koyduğu tuz çuvalları yola saçıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına konulan tuz çuvalları yola saçıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar çalışması için yol kenarına yerleştirdiği tuz çuvalları yırtıldı. Yırtılan çuvallardaki tuz yola döküldü. Avcılar E-5 kenarında çuvalların devrildiği ve tuzların yan yola saçıldığı görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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