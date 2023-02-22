İBB çalışanı Şafak Duran'ın örgüt üyeliği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, söz konusu fotoğrafta bulunan kişilerden biri tanıklık yaptı.

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklana ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Şafak'la aynı fotoğraf karesinde bulunan kişi tanıklık etti

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık Osman Aslan'a, söz konusu fotoğraf karesi gösterildi. Mahkeme başkanı, fotoğraftaki 4 numaralı kişinin kendisi olup olmadığına ilişkin iddiaların bulunduğunu söyledi. Ardından tanıklık eden Aslan, o kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "O fotoğraf karesini şimdi hatırladım. Evet kampta bulundum, fotoğraf Irak'ın Metina bölgesinde eğitim kampında çekilmiş olabilir. Fotoğraftaki ön tarafımda bulunan bayan şahsı hatırlamıyorum, adını da hatırlamıyorum. Nereli olduğunu veya ne yaptığını da bilmem. Fotoğraftaki kişi ile sanık Şafak aynı kişiler mi bilmiyorum. Büyük bir ihtimal o olabilir. Kim olduğuna dair bir teşhisim de yoktur" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesindeki o çalışmalarda sosyal hizmet uzmanı olarak bulunmayı çok isterdim"

Duruşmada savunma yapan sanık Duran ise, "Ben böyle bir suç işlemedim, hiçbir yasa dışı faaliyet içinde de bulunmadım. Neden hala tutuklu olduğumu anlayabilmiş değilim. Kaçma veya saklanma şüphem yoktur. Ben bir sosyal hizmet uzmanıyım. Deprem bölgesindeki o çalışmalarda sosyal hizmet uzmanı olarak bulunmayı çok isterdim ancak bu süreci sadece televizyondan takip etmek zorunda kalıyorum. Tahliyemi, hatta beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Alınan avukat savunmalarının da ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL