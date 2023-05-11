İBB çalışanı Şafak Duran'a 10 yıla kadar hapis cezası talebi İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İBB çalışanı Şafak Duran'a 10 yıla kadar hapis cezası talebi

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Duran'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklana ve hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Şafak Duran'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2014 yılında 'bu sene 2014'de PKK'ya katılan Şafak Duran Fen Edebiyat fakültesi öğrencisiydi. Şu an dönmüş kampüste dolaşıyor' şeklinde 155'e ihbar geldiğini aktardı.

3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildi

Açıklanan mütalaada, söz konusu fotoğrafların PKK silahlı terör örgütü kamplarında çekildiği hususunda bir kuşku bulunmadığı, sanık Duran'ın 10 Haziran 2014'de final sınavına girmesine karşı 11 Haziran 2014'de 2.final sınavına girmediği, 5 Haziran 2014'den sonra ise 3-4 aylık süre boyunca cep telefonu kullanmamasına makul bir açıklama getiremediği kaydedildi.

Örgüte yeni katılanların aldığı eğitimden aldığı belirtildi

Mütalaada, sanık Duran'ın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, 2014 yılı yaz aylarında yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak PKK'ya katıldığı, örgüte yeni katılanların aldığı eğitimden aldığı, örgütün içerisinde 'Diren Amara' kod adını kullandığı, PKK'ya organik olarak bağlı olduğu ve örgütün hiyerarşik yapısı içerinde yer alarak emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Açıklanan mütalaada sanık Duran'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Duran, açıklanan mütalaaya karşı yaptığı savunmasında mahkemeden savunma yapabilmek için süre talep ederek tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.