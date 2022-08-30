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İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ibadethaneden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ibadethaneden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentteki bir ibadethaneden meydana gelen hırsızlık ile bisiklet çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi belirlenerek gözaltına alındı. Ayrıca çalınan bisiklet de yapılan aramalarda ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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