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Huzurevinde koltuk değnekli ölümden yaşlı adama 7,5 yıl hapis

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Samsun'da huzurevinde yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgada yaşlı adam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Huzurevinde koltuk değnekli ölümden yaşlı adama 7,5 yıl hapis

SAMSUN - Samsun'da huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli ölümle biten kavgayla ilgili yargılanın yaşlı adam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaybedilmişti.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Ciğer ile oda arkadaşı Mehmet Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Şahin, Rasim Ciğer'e koltuk değneği ile saldırdı. Mehmet Şahin de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi. Olayda yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Şahin'e vurdu. Mehmet Şahin önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu. Daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu. 90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Şahin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ceza aldı

Mehmet Şahin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Şahin duruşmaya katılmazken, mahkeme yaşlı adamı "kasten yaralama sonucu öldürmeye sebebiyet vermek" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Şahin Samsun Canik Samsun Güvenlik Kamerası Ceza Şiddet Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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