'Huzur ve Güven' uygulamasında 9 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin JASAT timleri koordinesinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonunda 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 56 ayrı suçtan 51 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 42'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 9'u tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa