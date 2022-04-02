Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 120 personelin katılımıyla ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ile üst aramasında 1,5 gram eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. Uygulamalarda bir motosiklet trafikten men edildi, 8 araç sahibi ve sürücüsüne 18 bin 606 lira ceza yazıldı. - EDİRNE

Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title