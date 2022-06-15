Huzur ve asayişin sağlanmasında polisin en büyük destekçisi 'gece kartalları' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Huzur ve asayişin sağlanmasında polisin en büyük destekçisi 'gece kartalları'

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Huzur ve asayişin sağlanmasında polisin en büyük destekçisi 'gece kartalları'

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin geceleri huzur ve asayiş sağlama çalışmalarına 'gece kartalları' ismiyle ün salan mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir destek sağlıyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin geceleri huzur ve asayiş sağlama çalışmalarına 'gece kartalları' ismiyle ün salan mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir destek sağlıyor.

Bolvadin'de geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gecen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri ile gece sabaha kadar devriye gezerek yaşanabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler ve polisler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen her yeri gezerek huzur ve asayişin sağlanması için sürekli devriye geziyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title