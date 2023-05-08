Huzur uygulamasında 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 3 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ile kamu esenliğinin sağlanması amacıyla il merkezinde şok uygulamalar yapmaya devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve yunus ekiplerinin katılımı ile Ataca Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 182 şahıs, 102 araç sorgulandı. Uygulamalar sırasında 1 adet kama, 3 adet tabanca ve ruhsatsız 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Uygulamalar sırasında ayrıca araç sürücülerine de 60 bin 750 bin lira idari para cezası uygulandı. - ÇORUM