Huzur güvenliği uygulaması DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı. DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 669 kişi ve araç kontrol edildi, yakalaması bulunan 9 kişi gözaltına alındı. Şahıslar adli makamlara sevk edildiler. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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