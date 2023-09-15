Hüyük'te evden hırsızlık şüphelileri yakalandı, Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Hüyük ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 2 şüpheli yakalandı. Akşehir'de ise uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.